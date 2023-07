Die Wichtigkeit der Schwellenländer für die Weltwirtschaft hat zugenommen: Weltweit wachse die Wirtschaft in diesen Staaten laut Swiss-Re-Schätzungen um den Faktor 3,3 schneller wie das in Industrieländern der Fall ist, heisst es in der am Montag publizierten Sigma-Studie. Damit liege dieser Wert klar über dem Durchschnitt der letzten zwei Jahrzehnte (2,2).