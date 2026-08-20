Konkret sank der Umsatz deutlich auf 5,6 Millionen Franken von 8,8 Millionen im Vorjahreszeitraum, wie das soziale Reise- und Erlebnisnetzwerk für Reiche am Donnerstag mitteilte. Den Rückgang erklärt das Unternehmen damit, dass es nicht-strategische Aktivitäten, darunter Hospitality-Projekte und bestimmte Veranstaltungsaktivitäten, eingestellt hat. Zudem habe es sich stärker auf das Kerngeschäft und margenstärkere Dienstleistungen fokussiert.