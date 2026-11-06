Im Jahresabschluss 2025 habe das Unternehmen aufgrund eines Fehlers in der Geldflussrechnung den Cashflow aus Betriebstätigkeit zu hoch und jenen aus Investitionstätigkeit im gleichen Umfang zu tief ausgewiesen, teilte die SIX Exchange Regulation (SER) am Freitag mit. Dieser Verstoss sei «mittelschwer».