Der Erfolg von Krebsmedikamenten hat dem Pharmakonzern Astrazeneca auch im dritten Quartal überraschend deutliche Zuwächse beschert. Der Umsatz wuchs im Jahresvergleich um sieben Prozent auf rund 16,2 Milliarden US-Dollar (14,5 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Freitag in London mitteilte. Der Überschuss legte sogar um rund ein Viertel auf 3,1 Milliarden Dollar zu, und der bereinigte Gewinn je Aktie übertraf die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.