Wegen einer starken Vulkanasche-Emission des Ätna ist der Flughafen Catania auf Sizilien vorübergehend für den gesamten Flugverkehr geschlossen worden. Alle Starts und Landungen seien bis Sonntagmittag (12.00 Uhr) abgesagt worden, teilte der Aeroporto Fontanarossa mit. Zunächst war der Flughafen nur bis 16:00 des Samstags geschlossen worden. Zusätzlich hatte ein heftiges Gewitter in der Nacht für Behinderungen auch im Luftverkehr gesorgt.