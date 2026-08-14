Zuletzt hatte sich die Lage am Flughafen eigentlich etwas beruhigt. Zahlreiche Flüge starteten von anderen Airports auf der Insel. Die Auswirkungen der vergangenen Woche auf den Tourismus sind aber schon spürbar. Nach Schätzungen des Handelsverbands Assoesercenti belaufen sich die wirtschaftlichen Schäden durch Flugausfälle und Behinderungen auf rund 12 bis 24 Millionen Euro. Gleichzeitig zieht der Ätna weiterhin Besucher an. Bergführer berichten von grosser Nachfrage nach Touren zu dem Vulkan und seinen derzeit fliessenden Lavaströmen, die bei Nacht spektakulär aussehen.