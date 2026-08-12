Viele wollen nun den Zug nehmen

Seit Freitag ist der Flugbetrieb bereits beeinträchtigt. Komplett gesperrt ist der Luftraum erst seit wenigen Tagen. Jetzt im Hochsommer mitten in der Urlaubszeit, wenn auch viele Reisende aus dem Ausland auf der Insel sind, sorgt das für grosse Probleme. Bei der Abreise versuchen nun viele, auf den Flughafen der Inselhauptstadt Palermo oder auf den Zug auszuweichen./rme/DP/mis