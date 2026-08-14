Der Ätna hält die italienische Mittelmeerinsel Sizilien zum Höhepunkt der Ferienzeit weiter in Atem: Seit gut einer Woche sorgen die Aschewolken des Vulkans für massive Behinderungen im Flugverkehr, der Flughafen von Catania bleibt nach Betreiberangaben mindestens bis Samstag um 15.00 Uhr dicht. Weitere Verlängerungen des Flugverbots sind nicht ausgeschlossen, denn ein Ende der vulkanischen Aktivität mit ihren Folgen ist noch immer nicht absehbar.