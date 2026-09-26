Die Schliessung des Flughafens Catania verursachte erhebliche Probleme für Sizilien-Reisende. Viele Flüge wurden auf die Flughäfen Palermo und Comiso umgeleitet. Wegen der anhaltenden vulkanischen Aktivität des Ätnas war es im August zu einer längeren Unterbrechung des Flugverkehrs am Flughafen von Catania gekommen. Dies hatte tagelang für Behinderungen gesorgt. Auch vergangene Woche war der Flughafen Catania wegen des Ätnas zwei Tage lang geschlossen worden.