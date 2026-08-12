Flugverkehrs-Chaos in Catania, und kein Ende ist in Sicht: Der jüngste Ausbruch des Vulkans Ätna sorgt weiter für erhebliche Behinderungen im Urlauber-Hotspot Sizilien. Der Flughafen Catania bleibt wegen der Vulkanasche in der Luft mindestens bis 18.00 Uhr geschlossen, wie der Airport-Betreiber mitteilte. Ob der Flugbetrieb danach dann wieder aufgenommen werden kann, ist völlig offen.