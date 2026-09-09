Teheran hatte IAEA-Inspektionen in den vergangenen Jahren immer mehr eingeschränkt. Dies war eine Reaktion auf die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, aus dem Atompakt mit dem Iran auszusteigen. Seit den ersten Angriffen der USA und Israels auf iranische Atomanlagen im Vorjahr hat die Islamische Republik die Zusammenarbeit mit der IAEA fast gänzlich eingestellt. Unter anderem hat die Behörde keinen Zugang zu mehr als 400 Kilogramm an beinahe waffentauglichen Uran, die der Iran in den vergangenen Jahren produziert hatte. Inspektionen seien angesichts der anhaltenden militärischen Operationen unmöglich, sagte Irans Botschafter bei der IAEA, Resa Nadschafi./al/DP/stw