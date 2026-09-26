Im Juli warnte auch die «Römische Friedenserklärung» vor den Risiken einer Verbindung von Künstlicher Intelligenz und Atomwaffen. Das Abschlussdokument der Globalen Nobelpreisträgerversammlung wurde von Nobelpreisträgern, Religionsvertretern und Politikern unterzeichnet. In der Präambel heisst es: «Mitten in einem sich verschärfenden nuklearen Wettrüsten begeben wir uns auf einen ebenso gefährlichen KI-Wettlauf.» Die Unterzeichner fordern unter anderem, den Einsatz von KI zur Autorisierung und autonomen Auslösung von Atomwaffen zu verhindern. «Keine Maschine» dürfe Entscheidungen treffen, von denen das Überleben der Menschheit abhänge, sagte Kardinal Baldassare Reina bei der Vorstellung der Erklärung in Rom.