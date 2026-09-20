Das Attentat wirkte in Zug und darüber hinaus lange nach. Mit Kirchengeläut und Gedenkanlässen wurde an den Jahrestagen der Opfer gedacht. Die kantonale Politik fand mit der Zeit zum Normalbetrieb zurück, wobei heute in Zug und der ganzen Schweiz in den Parlamenten schärfere Sicherheitsmassnahmen gelten. Der 27. September 2001 sorgte für eine Zäsur, zuallererst im Leben der Trauernden.