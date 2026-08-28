Das Unwetter vom Freitagmorgen hat laut dem Versicherer AXA auch bei seinen Kunden zu vielfältigen Schäden geführt. Besonders betroffen seien Fahrzeuge durch Hagel sowie Fassaden und Gebäudehüllen. Zudem seien Dächer abgedeckt worden. Eine konkrete Einschätzung der Schadensumme sei noch nicht möglich, teilte die AXA am Freitagabend mit.