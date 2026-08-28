Im Block 2 wurden 20 der insgesamt 121 Brennelemente ausgetauscht, wie Axpo am Freitag mitteilte. Darüber hinaus führte Axpo nach eigenen Angaben während des Stillstands Prüfarbeiten, Systemtests sowie geplante Instandhaltungsarbeiten an einzelnen Komponenten durch. Rund 150 externe Fachkräfte hätten dabei die Mitarbeitenden des Kernkraftwerks Beznau (KKB) unterstützt.