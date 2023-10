Gesetzlich verboten sind in der Schweiz bislang die Terrormiliz IS und Al Kaida. Das Gesetz sieht vor, dass Personen mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren bestraft werden können, die mittelbar oder unmittelbar terroristische oder gewalttätig-extremistische Aktivitäten propagieren, unterstützen oder in anderer Weise fördern und damit die innere oder äussere Sicherheit der Schweiz bedrohen.