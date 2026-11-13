Die anteilig meisten Fälle gab es in der Branche Verkehr und Lagerei mit 97,6 Fällen je 10.000 Unternehmen, gefolgt vom Gastgewerbe und dem Baugewerbe. Die Anträge werden erst nach der ersten Entscheidung des Insolvenzgerichts gezählt. Der tatsächliche Antrag liegt oft rund drei Monate zurück. Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle erwartet auf Grundlage dieser schon vorliegenden Anträge für November und Dezember weniger Fälle./ceb/DP/mis