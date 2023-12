Nach Angriffen von Huthi-Rebellen auf Schiffe im Roten Meer hat die weltgrösste Container-Reederei MSC ihre Transporte auf dieser Route ausgesetzt. Das teilte das Unternehmen am Samstag in Genf mit. Bei einer Attacke auf die «MSC Palatium III» am Freitag seien keine Besatzungsmitglieder verletzt worden, doch das Containerschiff sei beschädigt worden. «Um Leben und Sicherheit unserer Seeleute zu bewahren», würde der Suezkanal nicht mehr durchfahren, bis die Route durch das Rote Meer wieder sicher sei, hiess es. Laut MSC wird die Alternativroute um das südafrikanische Kap der Guten Hoffnung die Transporte künftig um einige Tage verlängern.

16.12.2023 22:56