Die Volkswagen -Tochter Audi will Mitarbeiter an die Rüstungsindustrie verleihen. Das freiwillige Projekt ermöglicht Beschäftigten, befristet bei anderen Unternehmen in Bayern tätig zu sein, wie der Autobauer mitteilt. Dabei geht es zunächst um die ganz oder teilweise in der Rüstung tätigen Unternehmen Diehl, Airbus, MBDA und KNDS. Zuvor hatten unter anderem die «Automobilwoche» und der Bayerische Rundfunk berichtet.