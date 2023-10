Die GPK-S kritisiert in ihrem Bericht weiter die unzureichende Konsultation der Kantone zu den schweizweiten Pandemiemassnahmen sowie die mangelnde Information der Kantone über die beschlossenen Massnahmen. Diese Prozesse müssten in Zukunft präzisiert werden. Während der Pandemie war öfter von einem kantonalen «Flickenteppich» die Rede. Aus Sicht der GPK-S könnten institutionalisierte regelmässige Treffen von Bundesrat und Kantonen in Krisenzeiten Abhilfe schaffen.