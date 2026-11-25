Mit einem Rückgang um 20 Prozent wurde der Tiefbau nun härter getroffen als der Hochbau, der 10,6 Prozent weniger Aufträge erhielt. Im weniger schwankungsanfälligen Dreimonatsvergleich war der Auftragseingang des gesamten Bauhauptgewerbes von Juli bis September 2,5 Prozent höher als in den drei Monaten davor. Der Tiefbau - verantwortlich etwa für Strassen, Tunnel oder Brücken - erhielt 5,9 Prozent mehr Aufträge, der Hochbau - hier werden Wohnhäuser, Hallen oder Schulen errichtet - 1,6 Prozent weniger.
Auch deutliche Preiserhöhungen liessen den Umsatz der Branche im September auf 12,1 Milliarden Euro steigen. Das waren 11,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Preisbereinigt beträgt die Steigerung noch 5,8 Prozent. Die Betriebe stellten für das wachsende Geschäft mehr Leute ein: Die Zahl der Beschäftigten legt im Vergleich zum August um 2 Prozent auf 553.000 Personen zu./ceb/DP/zb
(AWP)