Nach dem Boom kommt der Einbruch: Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im September gegenüber dem Vormonat deutlich gesunken. Bereinigt um Kalender- und Saisoneffekte sowie um die Preisentwicklung ging der Wert der Bestellungen um 16,1 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Der August war von mehreren Grossaufträgen zur Infrastruktur geprägt und hatte die Bestellungen im Vergleich zum Juli um fast ein Viertel (23 Prozent) steigen lassen.