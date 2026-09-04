Von Bloomberg befragte Ökonomen hatten im Schnitt nur mit einem Plus von 0,3 Prozent gerechnet. Zudem wurde der Anstieg im Vormonat um 0,6 Prozentpunkte auf 3,7 Prozent nach oben revidiert. Allerdings ging der Anstieg im Juli auf Grossaufträge zurück. Ohne diese sank der Auftragseingang im Vergleich zum Vormonat um 1,4 Prozent.