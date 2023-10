Die Schwäche der Weltwirtschaft macht den deutschen Maschinenbauern anhaltend zu schaffen. Im August sanken die Bestellungen bereinigt um Preiserhöhungen (real) um 21 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie der Branchenverband VDMA am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Dabei verringerten sich die Aufträge aus dem Inland um 13 Prozent. Im Auslandsgeschäft verzeichnete die exportorientierte Branche einen Rückgang um 24 Prozent. «Eine Trendwende bei den Bestellungen aus dem In- und Ausland ist leider angesichts der andauernden Flaute in der Weltkonjunktur nicht in Sicht», sagte VDMA-Konjunkturexperte Olaf Wortmann.

04.10.2023 10:09