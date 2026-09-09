Ausserdem hat das Unternehmen den Angaben nach an der Darstellung gefeilt, wie es Kundinnen und Kunden in den Filialen zeigt, dass sie dort ein Augenscreening machen können. «Das ist ja eine noch eher ungewohnte Dienstleistung in einem Drogeriemarkt», sagte Bayer. Zwei Krankenkassen - eine private, eine gesetzliche - hätten das Angebot inzwischen aufgenommen und böten es ihren Beitragszahlern an.