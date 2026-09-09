Der «SonntagsBlick» ist die älteste Sonntagszeitung der Schweiz, die Zeitung erschien seit 1969. Nun geht Ringier den gleichen Weg wie CH Media. Das Aargauer Verlagshaus stellte die «Schweiz am Sonntag» 2017 ein und gibt seither die «Schweiz am Wochenende» am Samstag heraus.