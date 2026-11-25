Was ist die medienpädagogische Einschätzung?

Kinder sorglos Disney TV schauen lassen, das ist nur noch am frühen Morgen und am Nachmittag möglich. Die Münchner Medienpädagogin Maya Götz bedauert das. «Der Disney Channel war wie der KiKA für Kinder die Möglichkeit, eine emotionale Heimat und ein verlässlich attraktives Programm zu finden», sagt sie der dpa. «Man kann Kinder sehr schnell emotional überfordern. Krimis oder Action zum Beispiel können traumatische TV-Erlebnisse bedeuten.» So könnten Blut oder tote Menschen «einen Schockeffekt» haben. Die Folge: Alpträume oder Ängste, die lebenslang im Gedächtnis haften. Der Höhepunkt traumatischer TV-Erlebnisse sei mit etwa acht Jahren. «Viele Kinder sind da scheinbar schon so cool. Da haben wir das Gefühl, die können das ab. Aber viele sind da emotional doch noch sehr leicht zu verletzen.»