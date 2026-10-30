Die von Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratow gegründete russische Zeitung «Nowaja Gaseta» stellt nach mehr als 30 Jahren und massivem Druck in Russland ihre Arbeit ein. «Man hat uns getötet», lautet der Titel einer Erklärung auf der Website der Zeitung. «Die russischen Behörden und die russischen Geheimdienste zwangen die Redaktion, die Arbeit einzustellen», schrieb das Medium darin. Am 9. November mache die Redaktion das Licht aus, fahre die Server herunter und gehe. Die Zeitung gebe es dann nicht mehr.