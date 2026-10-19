Wie entwickelt sich die Rentabilität?

Das starke Wachstum dürfte sich auch in einer weiteren Verbesserung der operativen Marge niedergeschlagen haben. Umso mehr, als der grösste und momentan am schnellsten wachsende Bereich Electrification auch die höchsten Margen erzielt. Negativ haben sich wohl erneut die nicht mehr zum Kerngeschäft zählende Division E-Mobility auf den Gewinn ausgewirkt haben sowie Kosten im Zusammenhang mit dem Verkauf des Robotik-Geschäfts. Dennoch wird in Marktkreisen damit gerechnet, dass ABB die Marge (EBITA) auf einem Niveau von über 20 Prozent gehalten haben dürfte. Über die Zeit strebt das Unternehmen für die Kennziffer einen Wert zwischen 18 und 22 Prozent an. Dieser Zielbereich wurde vor rund einem Jahr nach oben angepasst.