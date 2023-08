Für das zweite Quartal wurde eine Bruttomarge auf dem Niveau des ersten Quartals in Aussicht gestellt. Mittelfristig peilt Adecco weiterhin eine EBITA-Marge von rund 6 Prozent an. Die geplanten Kosteneinsparungen von 150 Millionen Euro bis 2024 dürften sich im zweiten Halbjahr 2023 bemerkbar machen und in den USA soll der Turnaround auch bis dann geschafft werden.