Q2 2026 (in Mio USD) AWP-Konsens Q2 2025 Umsatz 2'782 2'577 Op. Marge core ( Prozent) 18,9 19,1 EPS Core (USD) 0,77 0,76

Wie hat sich das Geschäft entwickelt?

Die Analysten erwarten bei Alcon im zweiten Quartal ein stabiles bis leicht stärkeres organisches Wachstum als im ersten Quartal (Q1: 6 Prozent). Die Entwicklung der einzelnen Geschäftsbereiche soll ähnlich wie im ersten Quartal verlaufen, wobei der Bereich Vision Care laut der Deutschen Bank etwas stärker wachsen dürfte.