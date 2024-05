(in Mio USD) AWP-Konsens Q1 2023 Umsatz 2481 2333 Op. Marge (in Prozent) 13,2 11,5 Op. Kernmarge (in Prozent) 20,4 20,6 Diluted EPS 0,43 0,35 Core EPS 0,73 0,70

FOKUS: Analysten erwarten, dass beide Divisionen von Alcon im ersten Quartal ein deutliches Wachstum verzeichnen, wobei Vision Care (primär Kontaktlinsen) - mit ungefähr 45 Prozent Umsatzanteil die kleinere Division - noch etwas stärker abgeschnitten haben dürfte als Surgical (Augenchirurgie). Da die Vergleichsbasis des letzten Jahres recht hoch sei, dürfte der Umsatz im Gesamtjahr allerdings etwas weniger stark wachsen als 2023, heisst es. Damals hatte die Gruppe ein Wachstum von 8,2 Prozent ausgewiesen.