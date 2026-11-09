Worauf achten Investoren?

Besonders genau dürften Investoren auf das Geschäft mit implantierbaren Linsen schauen. Hier macht Alcon bei den Premiumlinsen die wachsende Konkurrenz durch Johnson & Johnson und Bausch + Lomb zu schaffen. Zwar entwickelt sich der Markt weiterhin positiv und der Anteil höherwertiger Linsen nimmt zu. Entscheidend wird aber sein, ob Alcon mit mögliche Marktanteilsverluste auffangen kann.