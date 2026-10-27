Was erwartet Amrize vom Rest des Geschäftsjahres?

Amrize hatte sich im August trotz der gesenkten Gewinnprognose recht optimistisch hinsichtlich der zweiten Jahreshälfte geäussert. «Wir verfügen über einen starken Auftragsbestand, das stimmt mich sehr zuversichtlich», sagte CEO Jan Jenisch an einer Telefonkonferenz. So seien derzeit mehr als 300 Rechenzentrumsprojekte in Nordamerika in Planung. Amrize könnte dank seines Netzwerks mehr als 90 Prozent davon beliefern. Das Marktpotenzial sei hier also gross. Insgesamt sei die Projektpipeline im Bereich kommerzieller Gebäude breit abgestützt. Was die Zahlen anbelangt, hat Amrize für das Gesamtjahr einen Umsatz zwischen 12,5 und 12,7 Milliarden US-Dollar sowie ein bereinigtes EBITDA von 3,1 bis 3,2 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt.