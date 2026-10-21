9M 2026 (in Mio USD) AWP-Konsens 9M 2025 Umsatz 4'688 3'737 - Injectable Aesthetics 2'143 1'871 - Dermatological Skincare 1'234 1'063 - Therapeutic Dermatology 1'307 804 Q3 2026 (in Mio USD) AWP-Konsens Q3 2025 Umsatz 1'554 1'289 - Injectable Aesthetics 706 631 - Dermatological Skincare 386 344 - Therapeutic Dermatology 463 315

Worauf ist zu achten?

Gut eine Woche vor der Zahlenvorlage hat Galderma die geplante Übernahme der US-Hautpflegemarke ZO Skin Health für 1,5 Milliarden US-Dollar angekündigt. Entsprechend dürften Analysten und Investoren auch Fragen zu der Transaktion haben. Für CEO Flemming Ørnskov ist die Marke eine hervorragende Ergänzung zu Alastin, die bereits zum Galderma-Portfolio gehört. Zusammen könnten die beiden Marken eine noch breitere Kundenbasis bedienen, wie er im Gespräch mit AWP sagte.