Was macht die Aktie?

Die Aktien von Geberit haben sich nach einem guten Lauf im Oktober klar von den Tiefstständen von Mai und Juni erholt. Mit einem Minus im Vergleich zum Stand von Ende 2025 von rund 7 Prozent ist die bisherige Jahresperformance aber noch immer negativ. Mit einem Kurs von aktuell knapp 580 Franken befinden sich Geberit in etwa in der Mitte zwischen dem Jahrestief und dem Jahreshoch.