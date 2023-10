9M 2023E (in Mio Fr.) AWP-Konsens 9 Mte 2022A Umsatz Gruppe 5312 5458 - Riechstoffe 2532 2489 - Aromen 2796 2969 Org. Wachstum (in Prozent) 3,3 6,1 Q3 2023E Q2 2023A Org. Wachstum (in Prozent) 2,7 1,2

FOKUS: Givaudan dürfte in den ersten neun Monaten 2023 etwas weniger umgesetzt haben als in der Vorjahresperiode. So dürften die Absatzvolumen wegen anhaltenden Lagerabbauten bei Kunden zurück gegangen sein. Dazu gehen Analysten von einem negativen Wechselkurseinfluss auf die Umsätze aus. Preiserhöhungen zum Ausgleich der gestiegenen Rohstoffkosten dürften wiederum etwas Rückenwind gegeben haben.