Bleibt Fragrance & Beauty der Wachstumsmotor?

Ein stärkeres Wachstum als bei den Aromen erwarten die Analysten aber weiterhin im Geschäft mit Riechstoffen und Kosmetikwirkstoffen («Fragrance & Beauty»). Die ZKB und Vontobel schätzen für das dritte Quartal ein organisches Plus von rund 7 Prozent, JPMorgan sogar eins von knapp 9 Prozent. Stützen dürften erneut Düfte für Wasch-, Reinigungs- und Körperpflegeprodukte sowie die Luxusparfümerie.