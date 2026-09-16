Wie gross ist das Kurspotenzial?

An der Börse steht die Aktie der Helvetia Baloise seit Jahresbeginn leicht im Plus. Analysten sehen weiteres Potenzial für die Titel, sofern es der Gruppe gelingt, die Synergieziele zu erreichen und das Dividendensprechen einzulösen. In den Jahren 2026 bis 2028 sollen 2,8 Milliarden Franken an Dividenden ausgeschüttet werden. Und im Jahr 2029 soll je Aktie die Dividende um mehr als 50 Prozent über dem 2025-Niveau liegen.