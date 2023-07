PRO MEMORIA: "Wir sind gut unterwegs für das gesamte Jahr", sagte Jenisch im April an einer Telefonkonferenz. Es sei kein Gewinneinbruch in Nordamerika im Gesamtjahr zu erwarten. "Im Gegenteil: Wir haben gesagt, dass Nordamerika 40 Prozent des Umsatzes von Holcim ausmachen wird und über 40 Prozent des wiederkehrenden EBIT. Das können wir so bestätigen."