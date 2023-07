H1 2023E (in Mio Fr.) AWP-Konsens H1 2022A Betriebsertrag 1983 1865 Adj. Konzerngewinn 557 476 (in %) Adj. Cost/Income-Ratio 65,6 67,0 (in Bp) Bruttomarge 92 81 (in Mrd Fr.) Net New Money (NNM) 6,8 -1,1 (in Mrd Fr.) per 30.06.23 per 30.04.23 Kundenvermögen (AuM) 437 429

FOKUS: Im Fokus der Investoren dürften erneut die Neugeldzuflüsse stehen, nachdem die Vermögensverwaltungsbank die Erwartungen beim letzten Zwischenbericht diesbezüglich noch enttäuscht hatte. Die Analysten erhoffen sich nun aber ein weiteres Anziehen der Geldzuflüsse im Verlauf des zweiten Quartals wie auch wieder zuversichtlichere Kunden, nachdem diese zuletzt Kreditpositionen abgebaut hatten. Unterstützt von den freundlichen Bedingungen an den Finanzmärkten dürften zum Halbjahr entsprechend auch die verwalteten Vermögen (AuM) zugelegt habe. Auf der Ertragsseite erwarten die Analysten positive Auswirkungen des gestiegenen Zinsniveaus. Julius Bär kann zudem wohl weiterhin von den Turbulenzen um die Credit Suisse über eine beschleunigte Anstellung von Kundenberatern profitieren.