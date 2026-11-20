Per 31.10.2026 (in Mrd Fr.) AWP-Konsens 30.06.2026 Kundenvermögen (AuM) 554 547 10 Mte 2026 (in Mrd Fr.) AWP-Konsens 10M 2025 Netto-Neugelder 10,1 11,7 (in BP) Bruttomarge 84 83 (in Prozent) Cost/Income-Ratio 65 66

Was steht im Fokus?

In Fokus dürfte für die Investoren die Entwicklung des Netto-Neugeldzuflusses stehen. Erwartet wird dabei auch für die ersten zehn Monate ein nur moderater Zufluss klar unter den mittelfristigen Zielsetzungen. Kein Thema mehr dürfte allerdings das Signa-Debakel sein, nachdem die Finanzmarktaufsicht Finma Ende September ihre langwierige Untersuchung abgeschlossen und die Bank wenige Tage darauf, wie erwartet, ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt hatte.