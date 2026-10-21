Was ist sonst noch ein Thema?

Der Amazon-Deal: Ende September hatte der Logistiker eine Vertiefung der bisherigen Zusammenarbeit mit dem Online-Riesen vereinbart. Wie AWP damals aus Unternehmenskreisen erfahren hatte, erwirtschaftet Kühne+Nagel schon heute mit Amazon einen Jahresumsatz im hohen dreistelligen Millionenbereich. Die jetzige Vereinbarung habe das Potenzial, den Umsatz mit diesem Kunden auf mehrere Milliarden zu steigern. Die Vereinbarung beinhaltet ausserdem eine Call-Option auf bestehende Kühne+Nagel-Aktien. Zur Grössenordnung machte das Unternehmen keine Angaben. Laut Insidern kann Amazon aber höchstens eine einstellige Prozentzahl an Kühne+Nagel erwerben.