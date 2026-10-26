Logitech selbst hat mit den Zahlen zum ersten Geschäftsquartal bereits über einen Vorfall bei einem Zulieferer berichtet und auch konkrete EBIT-Einbussen (siehe Ziele) bekannt gegeben. Ende Juli gab sich das Unternehmen aber zuversichtlich, dass diese temporären Probleme bis in das vierte Quartal hinein gelöst sein sollten. Damals war die Fabrik des Zulieferers allerdings noch geschlossen und es stand kein Termin für eine Wiedereröffnung fest.