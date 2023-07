PRO MEMORIA: - PERSONALIEN: Nestlé hat vor einem Monat einen Wechsel in der obersten Etage der Geschäftsleitung angekündigt. So übernimmt die Britin Anna Manz, derzeit noch Finanzchefin der Londoner Börse, die finanziellen Geschicke des Lebensmittelkonzerns von François-Xavier Roger, der von seinem Posten abtritt. Wann genau der Wechsel erfolgt, wurde bislang noch nicht bekannt, da Manz noch an ihren bisherigen Job gebunden ist. Nebst Manz übernimmt auch noch eine zweite Frau bei Nestlé demnächst eine hohe Führungsposition - womit die Geschäftsleitung des Konzerns deutlich weiblicher geprägt wird. Und zwar hat das Unternehmen per Anfang des kommenden Jahres Stephanie Pullings Hart zur operativen Chefin ernannt. Sie tritt die Nachfolge von Magdi Batato an, der in den Ruhestand tritt.