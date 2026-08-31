H1 2026 (in Mio Fr.) AWP-Konsens H1 2025 Erträge 1'127 1'168 Management Fees 918 854 Performance Fees 207 314 EBITDA 711 733 Reingewinn 537 578

Was steht im Fokus?

Das Halbjahr war geprägt von den Rücknahmeforderungen bei den Evergreen-Fonds. Diesbezüglich erwarten Investoren ein weiteres Update. Das Semesterergebnis dürfte derweil geprägt sein von tieferen Performance-Fees als im Vorjahreszeitraum. Diese hatten sich im Vorjahreszeitraum allerdings auch mehr oder weniger verdoppelt. Wegen der zeitlich bedingten geringeren Veräusserungsaktivitäten bei Direktinvestitionen und der schwächeren Portfolioperformance bei den reiferen Evergreen-Strategien hatte das Management im Juli bereits für das erste Semester einen Anteil der Performanceerträge unter 20 Prozent der Gesamteinnahmen in Aussicht gestellt. Im Vorjahr waren es 27 Prozent. Im Gesamtjahr 2026 sollen sie am unteren Ende der Zielbreite von 25 bis 40 Prozent zu liegen kommen.