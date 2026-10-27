Zudem bleibt das Thema US-Zölle auf Generika ein Thema, nachdem die US-Regierung diese im Sommer angekündigt hatte. Seinerzeit betonte Sandoz-Chef Richard Saynor, sie nicht als wesentliche Bedrohung zu sehen. «Die Zollpläne sind in meinen Augen weniger als konkrete Gefahr für unser Geschäftsmodell zu verstehen, sondern vielmehr als 'Warnzeichen' der US-Regierung, die Versorgungssicherheit und die Produktion wichtiger Medikamente langfristig sicherzustellen», sagte er. Wie es mittlerweile um diese Diskussion steht, dürfte daher ebenfalls zu den zentralen Themen gehören.