Nachdem Schindler gut in das laufende Jahre gestartet war, verdüsterten im April erste Wolken die Stimmung. So habe sich die Stimmung in Amerika und auch in Europa durch den erwarteten wirtschaftlichen Abschwung weiter eingetrübt. Im Februar bei der Vorlage der Jahreszahlen 2022 hatte Konzernchef Napoli noch mit einer stabilen Entwicklung in Nord- und Südamerika sowie einem leichten Wachstum von bis zu 5 Prozent in Europa gerechnet. Jetzt sehe man einen Rückgang von bis zu 5 Prozent sowohl in Europa als auch in Nord- und Südamerika.