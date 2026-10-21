9M 2026 (in Mio Fr.) AWP-Konsens 9M 2025 Auftragseingang 8'558 8'524 Umsatz 8'123 8'155 EBIT 1'078 1'022 Bereinigter EBIT 1'111 1'077 - Marge (in Prozent) 13,7 13,2 Reingewinn 834 796

Wie läuft das Geschäft?

Die Analysten erwarten im dritten Quartal einen Anstieg von Auftragseingang und Umsatz sowie bei den Gewinnzahlen und bei der Marge. Treiber des Schindler-Geschäfts dürften die Modernisierungen und das Servicegeschäft gewesen sein. Auch das Neuanlagengeschäft dürfte angezogen haben, trotz der anhaltenden Krise in China. Positiv wird sich auch die neue modulare Produktplattform ausgewirkt haben. Zudem könnte das Ergebnis von Effizienzsteigerungen und Preiserhöhungen profitiert haben. Für Rückenwind sorgt auch die Abschwächung des Frankens.