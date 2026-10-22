Die Zahlen zur Umsatzentwicklung wird SGS am Freitag, 23. Oktober 2026, veröffentlichen. Insgesamt neun Analysten haben zum AWP-Konsens beigetragen.
Q3 2026 (in Mio Fr.) AWP-Konsens Q3 2025 Umsatz 1'954 1'729 Org. Wachstum (in Prozent) 5,6 6,0
Hält SGS das Wachstumstempo?
SGS wächst trotz geopolitischer Krisen und einem gedämpften Welthandel weiter. Insbesondere die gestiegene Nachfrage nach Sicherheitslösungen im digitalen Raum und das Geschäft zum Thema Nachhaltigkeit verleihen der Gruppe Rückenwind. Nachdem SGS den Umsatz im ersten Halbjahr um Währungs- und Akquisitionseffekte bereinigt um 5,6 Prozent steigern konnte, gehen Analysten davon aus, dass das Wachstumstempo im dritten Quartal ähnlich hoch war.
Kauft SGS weiter Firmen dazu?
Seit jeher Teil der Strategie von SGS sind Akquisitionen von zumeist kleineren Firmen zur Erschliessung neuer Märkte und Technologien oder zum Ausbau des bestehenden Geschäfts. Ziel ist es auch, im Rahmen der Akquisitionsstrategie Synergien zu schaffen und so die Profitabilität des Gesamtkonzerns zu verbessern.
Im vergangenen Jahr hatte SGS knapp 20 Zukäufe getätigt, darunter die Grossübernahme der US-amerikanischen Prüf- und Inspektionsdienstleistungsfirma ATS. Im laufenden Jahr sind weitere 15 Firmen dazugekommen, wobei SGS zuletzt eine Mehrheitsbeteiligung an der US-Cybersicherheitsfirma Prescient Security mit über 350 Mitarbeitenden übernommen hat.
Bleibt SGS auf Zielkurs?
Mit den bis 2027 gesetzten Mittelfristzielen sieht sich SGS auf Kurs, wie der Konzern im Juli anlässlich der Halbjahresmedienkonferenz unterstrich. Demnach strebt SGS ein organisches Wachstum im Bereich von 5 bis 7 Prozent und eine Verbesserung der bereinigten Betriebsgewinnmarge auf über 16,2 Prozent an.
Auch die Ziele des laufenden Jahres hat SGS zuletzt bekräftigt. Da steht ebenfalls ein organisches Wachstum von 5 bis 7 Prozent im Fokus, das von einem ähnlich hohen Wachstum aus Zukäufen (v.a. durch ATS-Übernahme) ergänzt werden soll. Und die operative Marge soll 2026 mindestens die 16-Prozentmarke erreichen.
Als nächstes warten die Börsianer auf den neuen Mittelfristplan der Gruppe. SGS-Chefin Géraldine Picaud dürfte diesen Plan am Investorentreffen vom 17. und 18. November vorstellen.
Kann die Aktie weiter zulegen?
Die neuen Mittelfristziele könnten für die SGS-Aktie zu einem nächsten Kurs-Trigger werden, heisst es in einem Analystenkommentar. Im laufenden Jahr haben die Titel bislang um gut 8 Prozent zugelegt. Auf den Kursrückschlag im April folgte eine starke Performance, die lediglich im August etwas gebremst wurde.
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(AWP)