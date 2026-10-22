Q3 2026 (in Mio Fr.) AWP-Konsens Q3 2025 Umsatz 1'954 1'729 Org. Wachstum (in Prozent) 5,6 6,0

Hält SGS das Wachstumstempo?

SGS wächst trotz geopolitischer Krisen und einem gedämpften Welthandel weiter. Insbesondere die gestiegene Nachfrage nach Sicherheitslösungen im digitalen Raum und das Geschäft zum Thema Nachhaltigkeit verleihen der Gruppe Rückenwind. Nachdem SGS den Umsatz im ersten Halbjahr um Währungs- und Akquisitionseffekte bereinigt um 5,6 Prozent steigern konnte, gehen Analysten davon aus, dass das Wachstumstempo im dritten Quartal ähnlich hoch war.